ABD’nin İran operasyonlarına destek vermeyen NATO müttefiklerini cezalandırmayı değerlendirdiği, İspanya’nın ittifaktan çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığı öne sürüldü.

ABD, İran’la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerini cezalandırmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) gönderilen bir e-Posta’ya göre, Washington yönetimi destek vermeyen müttefikler için bir dizi seçenek sıralandı.

NATO'DAN ÇIKARILMASI ZOR...

Reuters haber ajansına konuşan adı açıklanmayan ABD’li bir yetkiliye göre seçenekler arasında İspanya’nın NATO’dan ittifaktan çıkarılması, “zor” ülkelerin NATO’daki önemli veya prestijli pozisyonlardan uzaklaştırılması yer alıyor.

NATO müttefiklerinin ABD’ye İran savaşı için üslerine erişim ve uçuş hakları verme konusundaki isteksizliğinden duyulan hayal kırıklığı ifade edilen e-Posta’da “İspanya’nın ittifaktan çıkarılması seçeneği, ABD askerî operasyonları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacak, ancak sembolik olarak önemli bir etkiye yol açacak” denildi.

İspanyol basını da, ABD Başkanı Donald Trump’ın, başta İspanya olmak üzere bazı NATO müttefiklerini cezalandırmak için çalışma başlattığını yazdı. Konuyla ilgili sorular üzerine bir NATO yetkilisi, İttifak’ın kurucu anlaşmasında üye ülkelerin üyeliğinin askıya alınmasına ya da İttifak’tan çıkarılmasına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığını bildirdi

