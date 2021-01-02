Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan’da, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehre inmeye başladı. Kent merkezinde bulunan Yenimahalle konutlarına inen ve vatandaşlar tarafından beslenen iki tilkinin, kendi arlarındaki ekmek kapma mücadelesi görüntülendi.



Kent merkezinde Yenimahalle TOKİ konutlarında vatandaşlar çevrede dolaşan iki tilki fark ettiler. Mahalle sakinleri, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çektiği için şehre inen tilkileri elleriyle besledi. TOKİ konutları bahçesinde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilkiler, kendi aralarında ekmek kavgasına düştüler. Uzun bir süre kavga eden tilkiler daha sonra verilen yiyecekleri yemeye başladı. Bu güzel anlar ise Ertan Öztürk tarafından kayda alındı.