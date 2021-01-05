Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemiz  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezlerinde  giderleri  Özel  Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarih  ve  26566  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin  (B)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuruadresinden online olarak   yapılacaktır. 

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