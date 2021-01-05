Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyşehir'de günlerdir aralıklarla etkili olan yoğun sisten balıkçılık faaliyetleri de olumsuz etkilendi. Sisli hava nedeniyle görüş mesafesinin çok düşmesi üzerine birçok balıkçı mesaisine ara verirken, bazı balıkçılar sisli havaya rağmen fazla açıklara gitmeden faaliyetlerini sürdürüyor.





Beyşehirli balıkçı Mehmet Uyar, sisli havalarda da göl sularında avlanmaya devam ettiklerini ve kaybolmamak için kıyıdan çok uzağa gitmediklerini belirtti. Göl kıyılarına yakın yerlere ağ serip avlanmaya çalıştıklarını vurgulayan Uyar, "Sisli havalarda avlanan balıkçılar olarak gölde yönümüzü kaybedip kaybolmamak için cep telefonlarımızda yüklü bulunan navigasyon uygulamalarından yararlanıyoruz. Uzun yıllar önce bir kez başıma siste kaybolma gibi böyle bir olay geldi ama teknolojinin verdiği bu imkanları kullanmaya başladıktan sonra artık bu tür sorunlar yaşamıyoruz. Sisli havalarda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çok açıklara gidilirse yönünüzü kaybedip kaybolma ihtimaliniz yüksek. O yüzden tüm balıkçıların ya bugünlerde ava çıkmaması ya da limanlarına yakın yerlerde avlanarak navigasyon uygulamalarından istifade etmesi çok önem taşıyor" dedi.