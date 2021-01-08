Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, yasaklara rağmen kumar oynayanlara önceki gece şok baskınlar düzenledi. Bursa Yıldırım’da ‘boksör derneği’ adı altındaki üç katlı bir kafede sekiz kişi suçüstü yakalandı. İçlerinden bazıları polisi görünce uyuyor numarası yaptı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 84 bin TL kesildi. Aynı ilçede bulunan bir kahvehanede ise 20 kişiye 63 bin lira ceza yazıldı. Aralarında bulunan bir kadın, tezgâh altına saklandı. İzmir’in Bornova ilçesinde 75 kişiye 635.850 TL, Eskişehir’de 65 kişiye ise 291.590 lira cezai işlem uygulandı. Adana Seyhan’da bir kahvede kumar oynayan 16 kişi, 50.880 TL ceza yedi. Kepengi yarı açık olan kahvehanenin girişinde “fiziki mesafeye uyalım” uyarısının bulunması dikkat çekti.