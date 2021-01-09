Çavuşköy'de Batar ailesine maske, mesafe kuralına uygun olarak belli aralıklarla misafir olan öğretmenler, Umut'un eğitimini Braille alfabesiyle sürdürüyor. Vize Millî Eğitim Müdürü Rışvan Dündar da zaman zaman bu derslere katılıp armağan ettiği kitaplarla Umut'un "öğretmen olma hayalinin" peşinden koşma motivasyonunu pekiştiriyor. Umut Batar “Hedefim öncelikle okulumu bitirip sonrasında öğretmen olabilmek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışıp kendisine bu imkânları sağladığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi. Vize Millî Eğitim Müdürü Rışvan Dündar “Adı gibi umudu çok fazla. Umut’ta değişik bir enerji var. Bir öğretmenin hissedeceği öğrenme hissi Umut’ta var” diye konuştu.
Adı gibi ‘Umut’ları çok fazla
09.01.2021 - 05:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çavuşköy'de yaşayan fiziki ve görme engelli 12 yaşındaki Umut Batar, öğretmen olmak istiyor. Bu hayalini gerçekleştirmek için bütün ilçe seferber…
Etiketler : Umut Batar,
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