Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşköy'de Batar ailesine maske, mesafe kuralına uygun olarak belli aralıklarla misafir olan öğretmenler, Umut'un eğitimini Braille alfabesiyle sürdürüyor. Vize Millî Eğitim Müdürü Rışvan Dündar da zaman zaman bu derslere katılıp armağan ettiği kitaplarla Umut'un "öğretmen olma hayalinin" peşinden koşma motivasyonunu pekiştiriyor. Umut Batar “Hedefim öncelikle okulumu bitirip sonrasında öğretmen olabilmek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışıp kendisine bu imkânları sağladığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi. Vize Millî Eğitim Müdürü Rışvan Dündar “Adı gibi umudu çok fazla. Umut’ta değişik bir enerji var. Bir öğretmenin hissedeceği öğrenme hissi Umut’ta var” diye konuştu.