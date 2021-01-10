Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.Y. ve Ü.O, ilçe merkezinde karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y. yanında bulundurduğu silahla Ü.O'ya ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.O, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Ü.O. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler şüpheli K.Y'yi gözaltına aldı.