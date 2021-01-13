Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi orman yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Hüseyin Oknel orman yolu üzerinde 34 BYY 424 plakalı aracın içindeki şoför koltuğunda kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 adet tabanca ele geçirdi. Hüseyin Oknel'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
23 yaşındaki genç aracının içinde kafasından vurulmuş halde bulundu
13.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi orman yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Hüseyin Oknel orman yolu üzerinde 34 BYY 424 plakalı aracın içindeki şoför koltuğunda kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 adet tabanca ele geçirdi. Hüseyin Oknel'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: iHA
Etiketler : Samsun,
759624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759624.aspx
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