Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakasına yağan kar, İstanbulluları sevindirdi. Gece saatlerinde ise Avrupa Yakasının ilk karı Arnavutköy'e yağdı. Kar yağışı ile birlikte bir çok ara sokak beyaza büründü.
Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı
15.01.2021 - 04:48 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı ara sokaklar adeta beyaza büründü.
Etiketler : kar yağışı,istanbul kar,
760057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760057.aspx
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