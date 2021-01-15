Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakasına yağan kar, İstanbulluları sevindirdi. Gece saatlerinde ise Avrupa Yakasının ilk karı Arnavutköy'e yağdı. Kar yağışı ile birlikte bir çok ara sokak beyaza büründü.