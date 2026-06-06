Komedyen Hasan Can Kaya'nın Duygu Karabaş ile evlendiğini duyurmasının ardından gözler çiftin özel hayatına çevrildi. New York'ta gerçekleşen sade nikah töreni sonrası "Duygu Karabaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor" konuları araştırılıyor.

Hasan Can Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı evlilik paylaşımı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile evlenen ünlü komedyenin eşinin kim olduğu ve ne iş yaptığı araştırılmaya başlandı.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Duygu Karabaş, iletişim, pazarlama ve marka yönetimi alanlarında uzun yıllardır çalışan profesyonel bir isim olarak biliniyor. Eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlayan Karabaş, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu.

Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde ve kurumsal çalışmalarda yer alan Karabaş, kariyerine reklam ve dijital iletişim sektöründe başladı.

Duygu Karabaş kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya ile evlendi

DUYGU KARABAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Duygu Karabaş, kariyerine reklam ve dijital pazarlama sektöründe başladı. Farklı ajanslarda görev alan Karabaş, marka yönetimi ve kurumsal iletişim alanlarında çeşitli projelerde yer aldı.

Daha sonraki dönemde bankacılık sektörüne geçiş yapan Karabaş, Garanti BBVA'da pazarlama iletişimi alanında yöneticilik görevinde bulundu. Kurumsal iletişim ve marka stratejileri üzerine yürüttüğü çalışmalarla kariyerini geliştirdi.

Edinilen bilgilere göre Karabaş, son dönemde özel sektörde yönetici ortak olarak çalışmalarını sürdürüyor. İletişim, pazarlama ve marka yönetimi alanlarındaki deneyimiyle profesyonel hayatına devam ediyor.

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