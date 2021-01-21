Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde çok sayıda ateşli silah bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, takibe alınan eve operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında evde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 el telsizi, 1 güç kaynağı ve 59 dolu fişek ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.