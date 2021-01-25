Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sakarya’da feci kaza, kamyon 2 aracın üzerine devrildi
25.01.2021 - 19:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Bölgede çok sayıda ekip çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler : Sakarya,
762647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762647.aspx
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