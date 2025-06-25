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Karşılaşması çok zor! Kuşadası’nda kameralara yakalandılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Caretta Caretta, Kuşadası, Aydın, Doğa, Koruma, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, nadir görülen caretta caretta deniz kaplumbağaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğa tutkunlarının büyük ilgisini çeken anlar, bölgedeki canlı çeşitliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi açıklarında, denize açılan Mehmet Ali Pirinç’in cep telefonu kamerasına nadir bir görüntü yansıdı.

Su yüzeyine çıkan caretta caretta deniz kaplumbağaları, teknenin yanında bir süre yüzerek doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Kısa süre sonra gözden kaybolan kaplumbağalar, nesli tehlike altında olan türler arasında bulunuyor ve bölgede korunmaya büyük önem veriliyor.

Bu nadir karşılaşma, Kuşadası’nın zengin biyolojik çeşitliliğini ve doğal yaşamın korunmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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