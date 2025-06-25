Karşılaşması çok zor! Kuşadası’nda kameralara yakalandılar

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2025 21:28 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 21:38 - Güncelleme:

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, nadir görülen caretta caretta deniz kaplumbağaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğa tutkunlarının büyük ilgisini çeken anlar, bölgedeki canlı çeşitliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi açıklarında, denize açılan Mehmet Ali Pirinç’in cep telefonu kamerasına nadir bir görüntü yansıdı. Su yüzeyine çıkan caretta caretta deniz kaplumbağaları, teknenin yanında bir süre yüzerek doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. İlgili Haber Belediyenin borcu on milyonları aştı! Maaş yok, tazminat yok, başkan göbek atıyor NESLİ TEHLİKE ALTINDA Kısa süre sonra gözden kaybolan kaplumbağalar, nesli tehlike altında olan türler arasında bulunuyor ve bölgede korunmaya büyük önem veriliyor. Bu nadir karşılaşma, Kuşadası’nın zengin biyolojik çeşitliliğini ve doğal yaşamın korunmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. İlgili Haber Geleceğin sektörü adım adım 2040'a... 15 trilyon dolarlık turizm pastası, Türkiye zirveye oynuyor!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe