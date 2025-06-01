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3 ton tütün 180 bin sahte sigara ele geçirildi! Kuşadası'nda büyük operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Jandarması, Kuşadası'nda düzenlediği operasyonda 3 ton tütün, 180 bin adet kaçak sigara ve üretim ekipmanlarına el koyarak 3 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen sahte bandrollü sigaralar ve sigara sarma makineleriyle büyük çaplı bir kaçakçılık ağının çökertildiği bildirilirken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

3 ton tütün 180 bin sahte sigara ele geçirildi! Kuşadası'nda büyük operasyon - 1. Resim

JANDARMA'DAN 'BASKIN' OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda, Kuşadası ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen M.B., R.Y. ve B.O. isimli şahısların iş yeri ve ikametlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 2 ton 988 kilogram kıyılmış tütün, 180 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 75 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ile 5 adet tütün kıyma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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