Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerin başındaki Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki bir binanın çatısındaki kar kütlesi, sabah güneşin etkisiyle eriyerek binanın altındaki park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesiyle otomobilde hasar oluştu.