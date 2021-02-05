Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MONTUYLA İNSANLIĞI ISITTI

İstanbul Pendik'te Abdülcabbar Bilici isimli bir vatandaş, karton toplayan gencin üşüdüğünü far edince montunu hediye etti. Yürek ısıtan görüntüler büyük beğeni kazandı. Olayla ilgili konuşan Bilici, “Baktım ki çocuk titriyor. 'Kardeşim montumu al' dedim, 'Yok abi, sen üşürsün' dedi. 'Arabada var' dedim, ondan sonra aldı. Sanırım yabancıydı. Dini ve ırkı fark etmez. İnsanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

HER GÜN 150 HAYVAN BESLİYOR

Antalya'nın Kepez ilçesinde 50 yaşındaki Gülümser Yılmaz'ın iyilik mesaisi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Önce bahçesindeki 10 köpek ve 20'ye yakın kediyi doyuruyor. Ardından bağışlanan mama ve salamları, "Sokak hayvanlarının Gülümser annesi" yazılı üç tekerlekli elektrikli bisikletine koyuyor. Çöplerden de yiyecek toplayıp her gün 150'den fazla hayvanı besliyor. Yılmaz, ömrü yettiğince iyilik hareketini sürdürmek istiyor.

İŞÇİLERE ÜCRETSİZ TIRAŞ

Adana polisinin girişimiyle tarım işçisi ailelerin yaşadığı çadırlara götürülen kuaförler, çocukları ücretsiz tıraş etti. Kuaförlerden Nesime Demirkol, polisten kendisine gelen teklifi hemen kabul ettiğini, ilerleyen zamanlarda da bölgede yardımları sürdüreceğini söyledi. Çadırda yaşayan 10 yaşındaki Damla Nur Güneş ve 8 yaşındaki Ayvaz Güneş, "Hayatımızda ilk defa saçımızı bir kuaför kesti. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz" dedi.

POLİS AMCADAN HEDİYE

Siirt'te ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan Resul Açar isimli küçük çocuk akülü araç isteğinde bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü minik Resul'ün bu isteğini karşılıksız bırakmadı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, temin ettikleri aracı Resul Açar'ın yaşadığı mahalleye götürdü. Akülü arabayı gören Minik Resul, aracına binerek büyük bir sevinç yaşadı.