Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’nin nüfusu, 2020’de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde nüfusun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği İstanbul 15 milyon 462 bin 452 kişi ile Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt ise birçok ilden fazla nüfusuyla dikkati çekiyor. Ülkede en kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt’un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı.

Bayburt 81 bin 910, Tunceli 83 bin 443, Ardahan 96 bin 161, Gümüşhane 141 bin 702, Kilis ise 142 bin 792 nüfuslu iller olarak belirlendi.

Böylece, Esenyurt’un, yaklaşık olarak Bayburt ile Tunceli’nin 11, Ardahan’ın 9, Gümüşhane, Kilis ve Artvin’in 6, Çankırı ve Bartın’ın 4 katı nüfusa ulaştığı hesaplandı.

Esenyurt, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 6’sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı. Büyükşehirler arasında yer alan Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu ve Erzurum’un nüfusu, ilçenin gerisinde kaldı.

İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 6,2’sini, Türkiye genelinin ise yüzde 1,14’ünü Esenyurt’ta yaşayan nüfusa kayıtlı vatandaşlar oluşturdu.