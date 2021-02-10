Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de eğitim Mart ayından itibaren uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Bu dönemde internet alt yapısı olmayan bazı mahalle ve köylerde kalan öğrenciler ise EBA'ya ulaşmada sorun yaşıyor. Bu mahallelerden biri de Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi. İnternet altyapısı olmayan mahallede uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler derslerinden geri kalıyor.

Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, 100 öğrencinin bulunduğu mahallede merkeze sadece 13 km uzaklıkta olmasına rağmen internet altyapısının bulunmadığını söyledi. Erdal, "Öğrencilerimiz uzaktan eğitimden faydalanamıyor. İnternet şimdi yol kadar, su kadar önemli, ancak bizim mahallemizde yok. Öğrenciler büyük sorun yaşıyor. 500 hanemizde 100 öğrencimiz var. Biz bu konuda girişimlerde bulunduk ama maalesef bir cevap alamadık. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz" dedi.

Öğrenci velileri ise çocuklarının EBA'ya erişemediğini ve derslerinden geri kaldığını söyledi. İnternet olmadığı için sıkıntı çeken öğrenciler de bu sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor.