Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 13, 14 ve 15 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 13-15 Şubat tarihlerinde 3 gün süreyle ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

Uygulamalarda, 49 bin 183 araç denetlendi, 124 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 268 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 13 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 2 bin 677 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.