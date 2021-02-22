Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 83 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da aranan 32 şüpheli yakalandı
22.02.2021 - 15:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 83 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,şüpheli şahıslar,
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