Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yardıma ihtiyacı olan çocukları ve depremzedeleri görüp üzüldüğünü belirten Emre, annesinin de destekleri ile para biriktirmeye başladı. Kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay Sındırgı Şubesine gelerek makbuz karşılığında ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için bağışladı.



Kızılay Şube Başkanı Talat Karakaya ve ekibi tarafından yaptığı bağışa karşılık Yiğit Emre Ayyıldız’a hediye paketi ve kumbara verildi.



Yiğit Emre yaptığı bağış için ise, “5. sınıfa gidiyorum. Ben bu parayı böyle yardıma ihtiyacı olanlar için biriktirdim. Ben televizyonda yardıma ihtiyacı olan çocukları görüyordum. Ben de onun için biriktirmeye başladım. Onları gördüğümde üzülüyordum. O yüzden her gün kumbarama para biriktirdim. Paralar birikince Kızılay’a bağışladım” dedi.