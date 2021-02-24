Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te 22 Şubat tarihinde eşi Hanife Y.’nin(46) başına dambılla vurarak öldüren Erol Y.(51) cinayetin ardından karakola giderek teslim olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi. Şüpheli Erol Y., savcılıktaki işlemlerinin ardından “Kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“Söylediklerine üzüldüğüm için uyuyamadım”

Şüpheli sorgusunda, “Olaydan yaklaşık 1 ay önce eşimle aramızda basit bir tartışma meydana gelmişti. Kendisi polisi aradı. Polisler gelip bizi Aile içi Şiddet Bürosu’na götürdü. Burada uzaklaştırma ile ilgili bana ihtar verildi. Uzaklaştırma kararı olmadığı halde bu duruma üzüldüğüm için evden ayrıldım. 15 gün ülkenin değişik şehirlerinde kaldım. Daha sonra eve döndüm. Aramızdaki sorunları konuşmak için çaba sarf ettim ancak eşim benimle konuşmadı. Olaydan bir kaç saat önce yine kendisi ile konuşmak istedim. Eşim bana ‘sen hak ettiğin için polisi aradım, öfkeme de yenilmiş değilim, bir daha olsa yine polisi ararım, bu kez ararsam doğrudan hapse girersin, boşanırsam senden evi de, arabayı, da tazminatı da, nafakayı da hatta donuna kadar alırım" dedi. Bu sözlere üzüldüm. İkimiz aynı odada farklı yerlerde yattık ben gece uyuyamadım. Sabah kalkıp namazımı kıldıktan sonra oğlumu yolculadım. Kızım yan odada uyuyordu” dedi.

“Hiddete kapıldım”

Eşinin yeni uyandığını ve telefonda bir şeyler izlediğini anlatan şüpheli, “Bir anda hiddete kapıldım çocuklarımın spor yaparken kullandıkları ‘dambıl’ denilen aleti aldım. Yatakta bulunan uyanık vaziyetteki eşimin kafasına vurmaya başladım. Ancak kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin yatakta hareketsiz yattığını fark ettim. Bunun üzerine dışarı çıktım. Daha sonra karakola gidip teslim oldum” şeklinde konuştu.

Pes dedirten savunma: “Eşim yüzünden iş hayatımda istediğim başarıyı yakalayamadım”

Olaydan sonra cep telefonundan yakınlarına ‘çocuklarına sahip çıksınlar’ diye mesaj attığını söyleyen şüpheli, “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Arkadaşlarım iş hayatlarında başarılı oldular. Büyük paralar kazandılar ancak eşimin tutum ve davranışları yüzünden huzursuz olduğum için iş hayatımda istediğim başarıyı yakalayamadım buna rağmen yaptığım eylemden dolayı pişmanım. Özellikle son zamanlarda anlaşmalı boşanmayı düşündük ancak anlaştığımızdan boşanma olmadı. Ben sadece üzgün ve kırgınım, eşim ise özellikle uzaklaştırma kararından sonraki zamanda zafer kazanmış gibiydi, bu durumdan pişmanım, keşke böyle olmasaydı, olay yaşanan cinnet anından başka bir şeyle ifade edilemez” dedi.

Tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifade işlemleri tamamlanan Erol Y., “Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.