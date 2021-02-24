Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan iki depo ve bir iş yerinde paketlenmiş halde 111 bin 200 adet kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Kaçak ürünlerin saklandığı odaların çelik kapılarla kilitlenmiş olması dikkat çekti. Operasyon sonrası gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “24.02.2021 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan iki depo ile bir iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda 111 bin 200 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır” denildi.