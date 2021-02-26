Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Esenyurt Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 18 Şubat tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan P. isimli şüpheli akşam saat 20.00 sıralarında önceden aralarında husumetlisi olduğu öğrenilen Gürsel Gürbüzün evinin önüne gitti. Bir süre otomobili ile Gürbüzün evini dolanarak keşif yaptı. Gürbüz evinden işine gitmek üzere yola çıktığı esnada, Doğan P. otomobilinin içerisinden yanında bulunan tabanca ile Gürbüz'e ateş açtı. Şüpheli olaydan hemen sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldıran Gürbüz’ hastanede hayatını kaybetti.

Alacak verecek davası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz 2020 tarihinde Gürbüz’ün bir yakını, arsa yüzünden Tokat'ta Doğan P.’nin amcasını öldürdüğü, bunun üzerine Doğan P.’nin Gürbüz'e saldırı düzenlediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüpheli Doğan P.’nin bir otomobil kiraladığı, olaydan sonra otomobili tenha bir yere bırakarak yakınlarının onu aldığı ve Sultanbeyli'de bir evde sakladığı öğrenildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon ile Doğan P. yakalanırken, azmettirici olduğu öğrenilen babası Coşkun P. , amcaları, Dursun P., Sefer P. ve arkadaşı Selçuk K. da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Doğan P. , Coşkun P, Dursun P, ve Selçuk K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sefer P. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.