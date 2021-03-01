Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yıllardır birçok üründe rengârenk modeller üretiliyor tabii ama, çok sevdiğiniz bu eşyaların rengini istediğiniz canlı renklere boyamak da mümkün. Ev perakendesi şirketlerinden Koçtaş ustaları, sadece boya ve fırça gereken bu boyama işlemi için tavsiyelerde bulunuyor.

Başta boya ve fırça seçimi geliyor tabii. İşte tavsiyeler:

¥ Çoklu yüzey hobi boyaları kullanabilirsiniz. Akrilik boyalar hem pratik hem de kokusunun olmaması avantaj. Fakat bunu tercih ettiğinizde vernik de kullanmalısınız.

¥ Sprey boyalar da öneriliyor. Bunda vernik ihtiyacı kalmıyor. Metal yüzeye püskürtüyorsunuz. Sadece etraf boya olmasın diye tedbir almalısınız.

¥ Metal boyaları, en iyi sonuca götürecek tercihlerden. Beyaz eşyanın yanı sıra demir kapılar, radyatörler de boyanabilir. Akma yapmıyor, püskürtme tabancası ile kullanılabiliyor.

¥ Yağlı boyalar da parlak olduğu için vernik ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tek dezavantajı, uzun sürede kuruması ile kokusu olabilir.

¥ Sünger boya rulosu ve ince kestirme fırçası, metal spatula, koruyucu örtü, zımpara gibi ürünlere ihtiyacınız olacak. Hangi boyayı seçecekseniz, Koçtaş'ın yönlendiren online uygulaması da kullanılabilir.