Mahalle bekçilerinden alkışlanacak hareket
03.03.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta gece kar yağışı altında devriye görevini ifa eden mahalle bekçileri, donmaması için vatandaşların otomobillerinin sileceklerini tek tek kaldırdı. Bu sırada çekilen görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, çarşı ve mahalle bekçilerini makamına davet ederek duyarlı davranışlarından dolayı ödüllendirdi.
Etiketler : kars,
771748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771748.aspx
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