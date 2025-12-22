Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bulunan “mantar kaya” veya diğer adıyla “kalkan kaya”, hayrete düşüren yapısıyla dikkat çekiyor.

İnce bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, zamana direniyor. Antropolog Naci Akdemir, bulunulan yerin sediment tortulu kaya kütlelerinden oluşan bir zemin olduğunu söyledi.

Arazinin, Afrika-Arabistan plakasının Avrasya’yı kuzeye doğru itmesiyle oluştuğunu belirten Akdemir, bu arazinin şu anda hem yükseldiğini hem de kuzeye doğru gittiğini ifade etti. Antropolog Akdemir, sürecin aşağı yukarı 250-300 milyon sene önce başlamış bir süreç olduğunu vurgulayarak “Yılda 10-15 milimetre kadar kuzeye doğru gidiyor. Şu gördüğümüz yapı ise coğrafyacıların ‘şeytan masası’ veya ‘mantar kayası’ dediği oluşumun tipik ve de en güzel örneklerinden bir tanesidir” dedi. “Bunlar, daha çok su ve rüzgâr aşındırmasıyla oluşmakla birlikte, benim kanaatimi göre bu, biraz da buzul çağından kalma bir aşındırmanın eseridir” diyen Akdemir “Bu kalkan kaya, Kocaköy’ün en önemli simgelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 5-6 milyon sene önce bu hale geldi. Çünkü bu süreçte, şimdiki Afrika-Arabistan ile şimdiki Avrasya arasında Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu birbirine bağlayan bir Tetis Denizi vardı. Akdeniz bunun bakiyesi, kalıntısıdır” ifadelerini kullandı.

