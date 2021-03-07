İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyü yolunda heyelan oluştu. Ardından yol trafiğe kapandı. Bölgeye iş makinleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonrası kayak toprak yoldan temizlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kastamonu İnebolu'da heyelan
07.03.2021 - 18:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde heyelan sonucu köy yolu trafiğe kapandı.
Etiketler : kastamonu,inebolu,heyelan,
772912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772912.aspx
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