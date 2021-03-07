Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyü yolunda heyelan oluştu. Ardından yol trafiğe kapandı. Bölgeye iş makinleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonrası kayak toprak yoldan temizlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.