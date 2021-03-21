Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi Bakır sokak üzerinde bulunan müstakil ev giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türker K., (38) işten çıktıktan sonra evine gitti. Burada evinde oturan Türker K., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Rıdvan K., ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışma üzerine husumetlisinin evine gelen Rıdvan K., yanında getirdiği silahla 2 el ateş ederek Türker K.'yı sağ bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan Türker K., ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Rıdvan K'yı yakalamak için çalışma başlattı.