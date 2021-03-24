Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.