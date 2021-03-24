Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağdı
24.03.2021 - 06:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.
Etiketler : istanbul,istanbul kar,kar yağışı,
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