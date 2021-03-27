Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Üsküp beldesine aralarında husumet olan E.S ile bakkal işleten E.O’nun yanına gitti. E.S, E.O’yu konuşmak için dışarı çağırdı. Bir süre sona konuşma kavgaya dönüşürken E.S, E.O’yu kasığından bıçakladı. E.S olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı E.O’yu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.O. hayatını kaybetti.



Olay yerinden kaçan E.S. kısa bir süre sonra jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak, gözaltına alındı.