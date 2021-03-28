Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Hikmet Oğuzhan, arıza nedeniyle yüksek gerilim hattı direğine tırmandığı sırada akıma kapıldı. Oğuzhan, birlikte çalıştığı yakınları tarafından halatla indirildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Oğuzhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcı ve polis, olay yerinde incelemede bulundu.