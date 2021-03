Türkiye Gazetesi

Önemi gün geçtikçe artan güvenlik sistemleri, çeşitli alanda kişilerin ve kolluk kuvvetlerinin olayları daha hızlı aydınlatabilmesine çok büyük katkısı olan bir sektör haline geldi. Güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ayrı bir sektör olmasına rağmen, alt yapısı birbirine yakın tüm meslekler tarafından yapılmaya başlandığına değinen Gümüşdüğme, montaj hatalarından kaynaklı ya da ürün tercihinin yanlış yönde olmasından dolayı onlarca sistemle mutsuz müşteri ve ucuz ürünlerin ön plana çıktığına dikkat çekti.

Bu nedenle 15 yıldan beri güvenlik sistemleri mesleğini icra eden Gümüşdüğme, ortama göre kamera belirlenmesi gerektiğini, keşif esnasında görsel olarak anlatmak adına Türkiye de bir ilk olan Güvenlik Kamera Test Aracı’nı oluşturdu. Bu sektörde yetki belgesi, referans ve ürün kalitesinin ön planda sorgulanmasının önemini vurgulayan Sinan Gümüşdüğme, ekonomi boyutunun ise ikinci planda tutulması gerektiğini ifade etti.

“Her ürün her yerde kullanılmaz”

Kamera takılmadan önce keşif yapılması gerektiğini dile getiren 2 çocuk babası Gümüşdüğme, "En son teknolojiyi kullanarak gerek keşif gerek montaj aşamasında profesyonellik neyi gerektiriyorsa ona göre davranılması gerekiyor. Böyle farklı bir proje gerçekleştirmeyi ve mesleğimizin aslında zor, sorumluluğunun ağır olduğuna dikkat çekmek istedik. İnsanlara daha hızlı hizmet sunabilmek için her ürünün her yerde kullanılabilir olmadığını, ortama göre kamera belirlenmesi gerektiğini, keşif esnasında görsel olarak anlatmak adına Türkiye’de bir ilk olan Güvenlik Kamera Test Aracı’mızı yapmaya karar verdik” dedi.

Tasarladığı sistemle kullanılacak ürünlerin değişik ortamda inceleme zorunluluğunun ortadan kalktığını aktaran Gümüşdüğme, şu şekilde konuştu: “Kamera taktıracak olan kişilerin isteklerini karşılamak adına 4 farklı sistemde kamera ve 2 farklı kayıt ünitesinin aralarındaki farkları montajdan önce sistemin kurulacağı yerde araca kurduğu güvenlik sistemlerini test etme imkanı sunuyoruz. Kullanılacak ürünleri kağıt üzerinde veya farklı ortamda inceleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz.”