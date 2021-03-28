Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Taşhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Mustafa A.'nın sürücüsü olduğu otomobil, çamura saplanınca mahsur kaldı. Mustafa A.'nın durumu AFAD'a bildirmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Bölgenin bataklık ve kayalık olması nedeniyle AFAD ekipleri, baba ve çocukları Abdullah A. (4) ile Fatma A.'ya (7) yaya olarak ulaştı. Çocukları yaklaşık 3 kilometre sırtlarında taşıyan AFAD ekipleri, aileyi güvenli bölgeye tahliye etti.

Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.