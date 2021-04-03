Evlerinin yandığını gören aile, evin dışına çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında otopark alanı ile evde hasar meydana geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.