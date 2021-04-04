Diyarbakır’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı tamamen kapladığı apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Diyarbakır'da korkutan yangın! Apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi
04.04.2021 - 11:13 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı tamamen kapladığı apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,
779763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779763.aspx
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