Davraz Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın bahçede saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra mahalleden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.
Isparta’da itfaiyeden yılan operasyonu
05.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Isparta,
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