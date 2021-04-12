Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma B. (71) yediği mantardan zehirlendi. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da yaşlı kadın mantardan zehirlendi
12.04.2021 - 22:44 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yediği mantardan zehirlenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma B. (71) yediği mantardan zehirlendi. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Etiketler : Samsun,
782140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782140.aspx
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