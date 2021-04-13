Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Said Eken

Abdülhalık Gondüvani, Arif-i Rivegeri, Mahmud İncirfagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Külal ve Şah-ı Nakşinbend Behaüddin-i Buhari hazretleri “rahmetullahi aleyhim ecmain”... Dile kolay tam yedi büyük zat.. Hepsi Buhara'da medfun ve bu beldeyi nurlandırmaktalar... Her bir türbe çok geniş bir alan içinde, bir tarafında muhteşem mimarisi ile mescit ve minare, diğer tarafta abdesthane ve şadırvanlar... Türbeler ve mescitler hepsi bakımlı ve aslına uygun olarak restore edilmişler... Mükemmel çevre düzenlemesi ile ziyaret edenler huzur ve ferahlık bulmakta... Büyüklerin ruhaniyetinden istifade etmekteler... Bilhassa Ramazan ayında insanlar bu feyz deryalarına koşturuyorlar... Özbekistanda toplam 13 adet Silsileyi aliyye büyüğü bulunmaktadır. Alaeddin-i Attar ve Kadı Muhamed Zahid hazretleri Denov, Derviş Muhammed ve Hace İmkenegi hazretleri Şehr-i Sebz, Yakub-i Çerhi Hazretleri Tacikistan sınırında ve Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ise Semerkand merkezde Nadir Bey Medresesindedir...