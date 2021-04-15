Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 numaralı tören salonuna ait 468 metrekarelik Hereke halısının 2018’de başlayan restorasyonu tamamlandı. Bordürleri dışında 248 metrekare ile “Türkiye’nin en büyük yekpare dokuması” olma özelliğini taşıyan tarihî halıda son olarak tesviye ve rötuş işlemleri yapıldı. Halının restorasyonunu yapan ekibin ustaşı Mustafa Köksal “İlk önce saraydan çıkardık. 500 metrekarelik özel bir havuzda yıkadık. İki ay içerisinde halıyı kuruttuk. Toz alma işlemleri de tamamlandıktan sonra naklettik” dedi.

Ustalardan Halil Telli de tığ, makas, iğne, çekecek, cımbız, kerpeten ve pense gibi aletlerle tabii kök boyalarıyla renklendirdikleri ipleri işlemlerde kullandıklarını ifade etti.