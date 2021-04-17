Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman İşletme Müdürlüğünde görevli olan Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel çifti korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan çift tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Müzeyyen Akel, hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan eşi Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 2 gün sonra Covid-19'a yenik düştü. Çiftin art arda ölümleri mesai arkadaşlarını yasa boğdu.