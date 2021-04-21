Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Buca ilçesinde eşi Yazgül Soro’yu (57) bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi halıya sarıp saklamaya çalışan Bülent Soro’nun yargılanmasına devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bülent Soro, Soro çiftinin kızları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızlarından E.S.Ş, babası Bülent Soro’dan şikayetçi olduğunu belirterek, “Ben Almanya’da yaşıyorum. Olay günü kardeşim N.K. beni arayarak annemden haber alamadıklarını söyledi. Ben de babamın daha önceden uyguladığı şiddetleri bildiğim için ‘Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın’ dedim. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Geçmiş yıllarda hem anneme hem de bizlere şiddet uyguluyordu” dedi.

Kızının ardından söz alan tutuklu sanık Bülent Soro, aleyhine olan ifadeleri kabul etmezken, asıl suçlunun kızı E.S.Ş. olduğunu belirterek, “Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş.’dir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunmadığını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, otopsi raporu için yazılan yazının cevabının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

7 Aralık 2020’de saat 23.00 sıralarında İzmir’in Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, Yazgül Soro’dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro’nun evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro’nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro’nun cesedini yatak odasında, üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı bir şekilde buldu. Talihsiz kadının cesedi üzerinde yapılan incelemede, Yazgül Soro’nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Emniyete götürülen Bülent Soro ise cinayeti itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay hakkında hazırlanan iddianamede, Bülent Soro’nun “eşi kasten öldürme” suçundan cezalandırılması talep edildi.