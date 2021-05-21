Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldıray Çınar, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladığı eşi Birgül Çınar 'ı mutfaktan aldığı bıçakla yaralayıp evden ayrıldı.

İşitme engelli kızı annesine yardım çağırdı

3 çocuk sahibi Birgül Çınar'ın bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi. Çiftin 7 yaşındaki işitme engelli kızları uyandığında, annesini yerde cansız yatarken görerek komşularından yardım istedi.

Anne, hayatını kaybetti

Birgül Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Burs Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Baba yakalandı

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yıldıray Çınar'ı kısa bir takibin ardından kıskıvrak yakaladı. Cinayetle alâkalı tahkikat devam ediyor.