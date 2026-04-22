Çin pazarı için model atağına hazırlanan Volkswagen, tamamen elektrikli Jetta X SUV konseptini tanıttı. Jetta X konsepti, yeni bir tasarım dilini benimseyerek genel olarak köşeli ve sağlam bir arazi aracı tarzı sunuyor.

Uzun zaman önce ülkemize de veda eden Volkswagen’in Jetta modeli, Çin pazarı için yeni bir kimliğe büründü. Volkswagen Grubu ve FAW ortaklığında bir alt marka olan Jetta, yeni AUV konseptini tanıttı.

Jetta ismi marka oldu: VW’den Çin pazarına özel SUV

Tamamen yeni enerjili araçlara odaklanan Jetta’nın, 2028 yılına kadar Çin’de dört yeni elektrikli modelini piyasaya sürmesi hedefliyor. İlk modelin ise bu yıl satışa çıkacağı belirtiliyor.

Tasarım olarak tanıtılan Jetta X konseptiyle ilgili tek bilinen teknik detay elektrikli olduğu. JETTA’nın modellerinde, yeni tasarımın yanı sıra yeni bir logo yer alıyor.

Jetta markasının Çin’de kullanacağı “Modern Robust” felsefesiyle oluşturulan model, pürüzsüz yüzeyler ve köşeli hatlardan oluşan bu tasarıma sahip.

İç mekanda da sadeliğin hakim olduğu modelde, ortada büyük bir multimedya ekran ve yolcu önünde de ayrı bir ekran bulunuyor. Jetta markası uzun bir süre sadece Çin pazarına hitap edecek.

