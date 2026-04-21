BYD Türkiye, tüm modellerinde sunduğu batarya garantisinin kapsamını genişletti. 250.000 km’ye çıkarılan yeni limit, Türkiye’deki tüm BYD modellerinde geçerli olurken, kapsam dahilinde bulunan mevcut kullanıcılar için de geçerli oluyor.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda olan BYD, araçlarında kullanılan Blade Batarya için garanti kapsamını yükseltti. Söz konusu iyileştirme, yalnızca yeni araçları değil, kapsam dahilinde bulunan BYD kullanıcılarını da kapsıyor.

Blade Batarya teknolojisi, BYD'nin hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit tüm yeni enerji araçlarının merkezinde yer alıyor. Blade Batarya garantisi, 6 yıl veya 150.000 kilometrelik temel araç garantisine ek olarak sağlanıyor. 12 yıl veya sınırsız kilometre paslanmazlık garantisi bulunurken, elektrikli güç aktarma sistemi içinse 8 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunuluyor.

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenleme ile batarya garantisi kapsamındaki kilometre limiti 200.000 kilometreden 250.000 kilometreye çıkarılırken, garanti süresi 8 yıl olarak korunuyor. Bununla birlikte minimum yüzde 70 Batarya Sağlık Durumu (SOH) taahhüdü de devam ediyor.

Düzenleme, yalnızca yeni satın alınan BYD modelleri için değil, kapsam dahilinde bulunan, Türkiye’deki mevcut elektrikli veya şarj edilebilir hibrit BYD modelleri için de geçerli olacak.

BLADE BATARYA TEKNOLOJİSİ

Blade Batarya; yenilikçi hücre mimarisi, yüksek dayanımlı malzemeler ve gelişmiş enerji yönetim sistemleriyle öne çıkıyor. Lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla üretilen Blade Batarya, nikel ve kobalt gibi kritik hammaddelere olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, yüksek güvenlik ve uzun ömür sağladığı açıklandı.

Gerçekleştirilen kapsamlı testlerde Blade Batarya’nın 5.000’in üzerinde şarj-deşarj döngüsünü aşabildiği ve yaklaşık 1,2 milyon kilometreye eşdeğer bir kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor.



