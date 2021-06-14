Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri evde çuvallar içerisinde salyangozlar ile karşılaştı. Polis, olay üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kontrol ekipleri çuvallar içerisinde bulunan salyangozlara el koydu. Ardından evde bulunan ve çuvalların sahibi olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şahıs hakkında kaçak avcılık yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tutanak tutuldu. Ekipler ardından el koydukları 5 çuval içerisindeki salyangozları kamyonete yükleyerek olay yerinde ayrıldı. Ele geçirilen salyangozlar daha sonra kent merkezi çıkışındaki bir alanda doğaya salındı.

PİYASA DEĞERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yakalanan salyangozların Çin ve Japonya gibi bazı ülkelere gıda ürünü olarak ihraç edilmek üzere toplandığı öğrenildi. Salyangozların bazı işleme tesislerine kilogramı 6-7 liradan satıldığı ve ardından salyangozların sıcak su ile haşlandıktan sonra ihraç edildiği kaydedildi.

Ele geçirilen salyangozların piyasa değerinin ise yapılacak soruşturma kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.

İzmir'de büyük operasyon: 3 milyon liralık kaçak ürüne el kondu İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara darbe vurdu. Şehirde son hafta içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kaçak ürünlere el konuldu.

'Kamu görevlisiyiz' dediler, kaçak kazı yaptılar Kastamonu'da kendilerini köylülere kamu görevlisi olarak tanıtan 11 kişi, iş makineleri ile ormanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Rahatça kazı yapabilmek için camiden anons yaptırarak köylülerin evlerinden çıkmaması gerektiğini söyleyen kaçak defineciler, iş makineleri yardımıyla 400 metre yol açarak, 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı.