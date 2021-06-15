Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı.

O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alt geçitte mahsur kalan araç kurtarıldı

İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.

Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürürken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Havanın iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağış nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı.