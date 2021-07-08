Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güngören'de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket, bir yıldır 7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor. Şirket yetkilileri, çareyi Güngören Belediyesi'nin Kariyer Merkezi'nde aradı ancak bu da çare olamadı. Başvuran 3 bin 500'ün üzerindeki kişilerden hiçbiri, şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.

BİR YILDIR BAŞVURU YOK

Yaklaşık 7 bin TL maaşı olan işe başvuru yapılmadığını gören yetkililer de şaşkınlığını gizleyemedi. Sistem üzerinden eşleştirmenin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız eleman bulmakta zorluk çekildiği gözlendi.

Özel bir firmanın sahibi olan Emrullah Oduncu, eleman bulamamaktan dolayı şikayetçi. Güngören Belediyesi Kariyer Merkezi'ne başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Oduncu, eleman sıkıntısı çektiklerini belirtti.

Sektörde eleman yetişmediğini söyleyen firma sahibi, "Hem demir hem de pvc doğramada eleman arıyoruz. Vasıflı veya vasıfsız elemanları bulamıyoruz. Pandeminin de etkisi oldu."

dedi.

7 BİN TL MAAŞ

Ustanın kalitesine göre maaşın değişiklik gösterdiğini söyleyen Oduncu, "6 veya 7 bin TL veriyoruz. Vasıfsız elemanlar asgari ücretle başlatıyoruz. 1 veya 2 ay deneme daha sonrasında ücreti yükseltiyoruz." açıklamasını yaptı.

İnsanların bu sektörde çalışmak istemediklerini belirten firma sahibi, ara eleman sıkıntısı çektiklerini aktardı. Kaliteli ustalara 7 bin TL verdiklerini ancak yine de çalışmak istemediklerini söyleyen Emrullah Oduncu, "Okudukları için kamu alanları tercih ediyorlar. Bu sektörde ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DEMİR: BİR YILDIR ELEMAN BULAMADIKLARINI TESPİT ETTİK

“Kariyer Merkezi sayesinde pandemi döneminde 600'e yakın vatandaşımıza yeni bir iş kapısı bulmasında aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, “Kurduğumuz sistem sayesinde hem işverenlerimizin kriterlerini hem de iş arayan vatandaşlarımızın özelliklerini kaydederek anında eşleştirmeler yaparak onları buluşturuyoruz. Bu sayede pandemi döneminde bizlere başvuran 3 bin 500'ün üstündeki vatandaşlarımızdan yaklaşık 600'ü yeni bir işe yerleşti. Hepsine bol kazançlar diliyorum." açıklamasınnda bulundu.

Sistemde yapılan incelemelerde, nadiren de olsa bazı işverenlerimizin açık pozisyonlarına bir yıldır başvuruda dahi bulunulmadığının tespit edildiğini belirten Demir, "Bizler iş arayanları desteklediğimiz gibi aynı zamanda işverenleri de destekliyoruz. Onların da nitelikli ve aradığı kriterlere uygun çalışma arkadaşları bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu süreçte birkaç işverenin, yaklaşık bir yıldır neredeyse hiç eleman bulamadığını söyleyen Başkan Demir, "Bizler de bu durumu nasıl aşarız, neler yapabiliriz diye araştırmaya devam ediyoruz. İşverenimiz ile görüştüğümüzde şartlarının da normal piyasa şartlarında iyi denilebilecek bir seviyede olduğunu görüyoruz. İnşallah en kısa sürede hem işverenlerimizin aradığı kriterlere uygun hem de iş arayan vatandaşlarımız yeni bir iş sahibi olmasına vesile olarak bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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