Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun bakımda görevli hemşire Ceylan Yılmaz, balayına gittikleri sırada eşiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Genç hemşire, memleketi Zonguldak'ta gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Eşi doktorlar eşliğinde sedyeyle cenazeye katıldı.

4 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Dört gün önce dünya evine giren makine mühendisi Cenker Yılmaz ile eşi Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Genel Yoğun Bakım Kliniği Hemşiresi Ceylan Yılmaz (26), dün balayı için otomobilleriyle yola çıktı.

Antalya'ya gitmek isteyen çiftin otomobili, Ankara-Konya kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarptı.

Yaralanan Ceylan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi yakınlarınca Ereğli'ye bağlı Sücüllü köyündeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sücüllü Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninde Yılmaz'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

EŞİ SEDYE İLE CENAZEYE KATILDI

Kazada yaralanan Cenker Yılmaz, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinden doktor eşliğinde sedye ile cenazeye katıldı.

Ankara Şehir Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acı kaybımız. Kalp Damar Hastanesi Genel Yoğun Bakım Kliniği Hemşirelerimizden Ceylan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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