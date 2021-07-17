Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, trafik yoğunluğuna neden oldu. Tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yollara akın eden vatandaşlar, "kilit kavşakta" yoğunluğa takıldı. Araç yoğunluğu, Ankara-Samsun D-200 kara yolunda olduğu görüldü. Kayseri-Ankara kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğunluk için önlem aldı.

Ayrıca, alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatılarak, trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

Tatilcilerin gözü kulağı o köprüde Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaklaşık 4 kilometrelik feribot kuyruğunda isyan etti. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bir an önce bitmesini bekleyen tatilciler, herkesin rahata kavuşacağını söyledi.

43 ilin geçiş noktasında trafik kilit Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatile gitmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu